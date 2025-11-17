24 Kasım 2025 tatil mi, okullar açık mı? Öğretmenler Günü'nde ders işlenecek mi?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

24 Kasım Öğretmenler Günü, Türkiye’de 1928 yılında Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk’ün Başöğretmen unvanını kabul etmesi anısına her yıl kutlanan özel bir gündür.

Öğretmenlerimizin üzerimizdeki emeğini kutlamak ve dile getirmek üzere 24 Kasım'da çeşitli etkinlikler düzenlenir.

Bu sene pazartesi gününe denk gelen Öğretmenler Günü ile ilgili tatil olup olmayacağı merak edildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü tatil mi, okullar açık mı, ders işlenecek mi...

İşte, merak edilen soruların yanıtı...

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TATİL Mİ

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değildir.

Okullar açıktır ve dersler normal şekilde işlenir; yalnızca kutlama programları yapılabilir.

Öğretmenlerin toplumdaki değerini vurgulamak, emeklerini onurlandırmak amacıyla kutlanır.

Öğretmenlere özel törenler yapılır; öğrenciler öğretmenlerine hediye veya tebrik mesajları iletir.