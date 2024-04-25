24 Nisan reyting sonuçları: Sandık Kokusu zirveyi kaptırdı! İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
24 Nisan Çarşamba reyting sonuçları
Total'de 1.sırada “Kuruluş Osman”, 2. sırada “Survivor All Star”, 3.sırada “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.
AB'de 1.sırada “Survivor All Star”, 2.sırada “Kuruluş Osman”, 3.sırada “Taş Kağıt Makas” yer aldı.
ABC'de ise 1.sırada “Kuruluş Osman”, 2.sırada “Survivor All Star”, 3.sırada “Taş Kağıt Makas” yer aldı.