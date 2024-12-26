25 Aralık reyting sonuçları: Sahipsizler dizisi rakiplerini devirdi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

25 ARALIK ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Total kategorisinde, Sahipsizler zirvedeki yerini alırken, Esra Erol’da ikinci sırada, Kuruluş Osman ise üçüncü sırada kendine yer buldu.

AB kategorisinde, Leyla Hayat… Aşk… Adalet… birinci sırayı alırken, Kuruluş Osman ikinci sırada, Annem Ankara ise üçüncü sırada yer aldı.

ABC kategorisinde ise Kuruluş Osman liderliğini korurken, Esra Erol’da ikinci sırada, Sahipsizler üçüncü sırada yer aldı.