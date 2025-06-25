25 Haziran 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altında son durum

Altın fiyatları 25 Haziran 2025 Çarşamba günü yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde yer alıyor.

Hem iç piyasadaki döviz kuru hareketliliği hem de küresel gelişmeler, altının yönünü belirlemeye devam ediyor.

Küresel ekonomik belirsizlikler, faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırarak altın fiyatlarının yönünü yukarı çevirdi.

Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altında güncel fiyatlar...

Gram altın

Alış: 4.242 TL

Satış: 4.243 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.791 TL

Satış: 6.946 TL

Yarım altın

Alış: 13.540 TL

Satış: 13.893 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 28.113 TL

Satış: 28.538 TL