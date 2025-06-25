25 Haziran 2025 güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek ve tam altında son durum

Altın fiyatları 25 Haziran 2025 Çarşamba günü yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde yer alıyor.
Hem iç piyasadaki döviz kuru hareketliliği hem de küresel gelişmeler, altının yönünü belirlemeye devam ediyor.
Küresel ekonomik belirsizlikler, faiz beklentileri ve jeopolitik gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırarak altın fiyatlarının yönünü yukarı çevirdi.
Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altında güncel fiyatlar...
Gram altın
Alış: 4.242 TL
Satış: 4.243 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.791 TL
Satış: 6.946 TL
Yarım altın
Alış: 13.540 TL
Satış: 13.893 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 28.113 TL
Satış: 28.538 TL