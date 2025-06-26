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25 Haziran reyting sonuçları: Gassal, MasterChef Türkiye...

25 Haziran 2025 Çarşamba günü birbirinden güzel programlar ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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25 Haziran reyting sonuçları: Gassal, MasterChef Türkiye...

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

25 HAZİRAN ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Total'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı zirveyi kaptı. Esra Erol'da ikinci sıraya yerleşirken MasterChef Türkiye üçüncü sırada yer aldı.

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