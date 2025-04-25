25 Nisan 2025 Cuma maç programı: Bugün hangi maçlar var?
Hüseyin Topuz

Futbolu yakından takip edenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde heyecan bugün oynanacak müsabakalar ile devam edecek.

Bugün Trendyol Süper Lig, Ligue 1, Bundesliga ve Hollanda Ligi'nde birbirinden zorlu maçlar oynanacak.

25 Nisan 2025 Cuma günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte, 25 Nisan 2025 Cuma maç programı...

Süper Lig

20:00 Beşiktaş - Hatayspor

Ligue 1

21:45 PSG - Nice

Bundesliga

21:30 Stuttgart - Heidenheim

Hollanda Ligi

19:45 RKC Waalwijk - Utrecht

22:00 Feyenoord - PEC Zwolle

UEFA Gençlik Ligi - Yarı Final

15:00 Salzburg U19 - Trabzonspor U19

19:00 AZ U19 v Barcelona U19

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Hüseyin Topuz
Seo Editor