25 Nisan 2025 Cuma maç programı: Bugün hangi maçlar var?

Hüseyin Topuz
Futbolu yakından takip edenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Avrupa'nın önde gelen liglerinde heyecan bugün oynanacak müsabakalar ile devam edecek.
Bugün Trendyol Süper Lig, Ligue 1, Bundesliga ve Hollanda Ligi'nde birbirinden zorlu maçlar oynanacak.
25 Nisan 2025 Cuma günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte, 25 Nisan 2025 Cuma maç programı...
Süper Lig
20:00 Beşiktaş - Hatayspor
Ligue 1
21:45 PSG - Nice
Bundesliga
21:30 Stuttgart - Heidenheim
Hollanda Ligi
19:45 RKC Waalwijk - Utrecht
22:00 Feyenoord - PEC Zwolle
UEFA Gençlik Ligi - Yarı Final
15:00 Salzburg U19 - Trabzonspor U19
19:00 AZ U19 v Barcelona U19