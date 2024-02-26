25 Şubat reyting sonuçları: Survivor All Star rakiplerini eledi, zirveye yerleşti! 25 Şubat 2024 Pazar günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

25 Şubat Pazar reyting sonuçları

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Survivor All Star”, 2. sırada TRT1’de yayınlanan “Teşkilat”, 3.sırada Kanal D’de ekrana gelen “Yargı” yer aldı.

AB'de 1.sırada “Yargı”, 2.sırada “Survivor All Star”, 3.sırada “Teşkilat” yer aldı. AB'de ise 1.sırada “Survivor All Star”, 2. sırada “Teşkilat”, 3.sırada “Yargı” yer aldı.