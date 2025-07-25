25 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları! Bugün altın kaç TL?

Altın fiyatları, 25 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla yatırımcıların ve ekonomiyle ilgilenenlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.
Hem iç piyasada hem de küresel ekonomide yaşanan gelişmeler, ons altın ve döviz kurlarındaki hareketlilik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Düğün sezonunun da açılması, altına olan talebi artırıyor. Peki bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL’den işlem görüyor?
İşte, 25 Temmuz 2025 Cuma günü itibarıyla güncel altın fiyatları listesi...
Gram altın
Alış: 4.376 TL
Satış: 4.377 TL
Çeyrek altın
Alış: 7.022 TL
Satış: 7.182 TL
Yarım altın
Alış: 14.000 TL
Satış: 14.365 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 29.094 TL
Satış: 29.534 TL