25 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları! Bugün altın kaç TL?

Altın fiyatları, 25 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla yatırımcıların ve ekonomiyle ilgilenenlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Hem iç piyasada hem de küresel ekonomide yaşanan gelişmeler, ons altın ve döviz kurlarındaki hareketlilik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Düğün sezonunun da açılması, altına olan talebi artırıyor. Peki bugün gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL’den işlem görüyor?

İşte, 25 Temmuz 2025 Cuma günü itibarıyla güncel altın fiyatları listesi...

Gram altın

Alış: 4.376 TL

Satış: 4.377 TL

Çeyrek altın

Alış: 7.022 TL

Satış: 7.182 TL

Yarım altın

Alış: 14.000 TL

Satış: 14.365 TL



Cumhuriyet altın

Alış: 29.094 TL

Satış: 29.534 TL