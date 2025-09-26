26 Eylül 2025 Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

26 Eylül 2025 Cuma günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.
Cuma günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Futbolseverler arama motorlarında en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
Bugün Süper Lig, Bundesliga, Ligue 1, La Liga ve Portekiz Ligi'nde birbirinden zorlu müsabakalar oynanacak.
Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
Trendyol Süper Lig
20:00 Alanyaspor - Galatasaray
Hollanda Eredivisie
21:00 Twente - Fortuna Sittard
İspanya La Liga
22:00 Girona - Espanyol
Fransa Ligue 1
21:45 RC Strasbourg - Marsilya
Almanya Bundesliga
21:30 Bayern Münih - Werder Bremen
Portekiz Premier Lig
22:15 Benfica - Gil Vicente