26 Eylül 2025 Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

26 Eylül 2025 Cuma günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.

Cuma günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Futbolseverler arama motorlarında en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

Bugün Süper Lig, Bundesliga, Ligue 1, La Liga ve Portekiz Ligi'nde birbirinden zorlu müsabakalar oynanacak.

Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Trendyol Süper Lig

20:00 Alanyaspor - Galatasaray

Hollanda Eredivisie

21:00 Twente - Fortuna Sittard

İspanya La Liga

22:00 Girona - Espanyol

Fransa Ligue 1

21:45 RC Strasbourg - Marsilya

Almanya Bundesliga

21:30 Bayern Münih - Werder Bremen

Portekiz Premier Lig

22:15 Benfica - Gil Vicente