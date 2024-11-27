26 Kasım reyting sonuçları: Bahar dizisi zirveyi kaptırdı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

26 KASIM SALI REYTİNG SONUÇLARI

26 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. İşte Total, AB ve ABC kategorilerinde en çok izlenen yapımlar: