26 Ocak reyting sonuçları: Zirvede bakın hangi yapım yer aldı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

26 OCAK PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Total kategorisinde 1. sırada TRT1’de yayınlanan Teşkilat, 2. sırada “Survivor 2025 All Star – Gönüllüler” , 3. sırada ise Show TV‘de ekrana gelen “Deha” yer aldı.

AB kategorisinde 1. sırada Teşkilat, 2. sırada “Deha”, 3. sırada “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” yer aldı.

ABC kategorisinde 1. sırada Teşkilat, 2. sırada “Deha”, 3. sırada “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin özeti yer aldı.