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27 Aralık Cuma günü Gaziantep'te hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

27 Aralık Cuma günü Gaziantep'te hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? GASKİ, Gaziantep'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Gaziantep'te hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte detaylar..