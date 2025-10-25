27 Ekim Pazartesi 2025 okullar açık mı, tatil mi? 27, 28, 29 Ekim...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geçtiğimiz cuma günü "hava muhalefeti" sebebiyle okulların erken tatil edilmesi ve önümüzde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle birlikte birçok kişi, "27 Ekim Pazartesi okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor.

Resmi takvime göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanacak.

28 Ekim Salı günü ise her yıl olduğu gibi öğleden sonra yarım gün tatil uygulanacak.

Peki, 27 Ekim Pazartesi okullar açık mı, yarım gün mü? Pazartesi günü okullar tatil mi? İşte detaylar...

27 EKİM PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ

28 Ekim yarım gün ve 29 Ekim resmi tatil olmak üzere 1.5 günlük bir tatil fırsatı olacak. Ancak 27 Ekim Pazartesi günü için böyle bir durum söz konusu değil.

MEB'den gelecek açıklamalar takip edilmekle birlikte henüz bir tatil ilanı bulunmuyor.

Yani, 27 Ekim Pazartesi günü eğitim normal şartlarında devam edecek.