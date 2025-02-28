27 Şubat reyting sonuçları: Galatasaray'ın kupa maçı zirveyi kaptı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

27 ŞUBAT PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

Total‘de 1.sırada atv‘de yayınlanan “Galatasaray-Tümosan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması” karşılaşması, 2. sırada yine NOW‘da ekrana gelen Hudutsuz Sevda, 3. sırada Kanal D‘de “İnci Taneleri” ise yer aldı.

AB grubunda da Galatasaray-Tümosan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması birinciliği kaptırmazken, İnci Taneleri dizisi ikinci sırada kendine yer buldu. Atv’nin yıllardır ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert ise üçüncü oldu.