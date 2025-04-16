27 ülkede hizmet veren fast food zinciri kapanıyor! Yüzlerce şube tarihe karışacak

Haber Merkezi

Avustralya merkezli olan Meksika temalı hizmet veren fast food devi Taca Bell, iflas ile burun buruna geldi.

27 ayrı ülkede yüzlerce şubesi olan fast food devinin yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle almış olduğu karar sektörde büyük bir yankıya neden oldu.

Taco Bell’in işletmecisi olan ve aynı zamanda KFC zincirinin büyük bir kısmının işletmesine sahip olan Collins Foods tarafından yapılan açıklama dikkat çekti.

OPERASYONLAR DURACAK!

İşletmeci şirket tarafından yapılan açıklamada, Taco Bell operasyonlarını sonlandırmayı hedeflediğini belirtti. Eğer yeni bir operatör bulunamaz ya da bir satış anlaşması sağlanamazsa diğer çıkış seçenekleri değerlendirileceği vurgulandı.

Şirketin CEO'su Xavier Simonet, bu kararın alınmasında zorlu ekonomik koşulların etkili olduğunu ifade etti. Simonet, "Ana pazarımız olan Avustralya’da, operasyonel mükemmelliği sürdürmeye odaklanmaya devam ediyoruz. Tüketici güveninin her zamankinden önemli olduğu bir dönemde, KFC markasının gücünden yararlanarak uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunmayı sürdüreceğiz" dedi.