28 Ağustos reyting sonuçları: Beşiktaş'ın Avrupa mücadelesi zirveyi kaptı

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

28 AĞUSTOS PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

Total‘de Show TV’de “Beşiktaş-Lausanne Sport UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması” birinci sırayı aldı. İkinci sırayı “Masterchef Türkiye”, üçüncü sırayı ise “NOW Ana Haber” elde etti.

AB grubunda ise lider “Beşiktaş-Lausanne Sport UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması” oldu. İkinci sırayı “Masterchef Türkiye” karşılaşması, üçüncü sırayı ise “NOW Ana Haber” aldı.

ABC kategorisinde ise birinci sırayı “Beşiktaş-Lausanne Sport UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması” programı elde etti. İkinci sırada “Masterchef Türkiye”, üçüncü sırada ise “NOW Ana Haber” yer aldı.