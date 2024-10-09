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28 Ekim 2024 tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim'de okullar tatil mi?

28 Ekim 2024 tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim'de okullar tatil mi? Cumhuriyet Bayramı öncesinde öğleden sonra resmi tatil olup olmadığı "28 Ekim 2024 yarım gün mü" sorusu ile araştırılıyor. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi? 28 Ekim'de okullar var mı? İşte yanıtı...