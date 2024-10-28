28 Ekim Pazartesi (bugün) eczaneler açık mı? 29 Ekim'de eczaneler çalışıyor mu?

Haber Merkezi

Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Salı gününe denk gelmesi nedeniyle birçok kurum 28 Ekim'de yarım gün, 29 Ekim'de ise tam gün tatil yapacak.

Birçok kurumun yarım gün mesai yapacak olması nedeniyle 28 Ekim (bugün) ve 29 Ekim’de eczanelerin çalışma saatlerinin nasıl olacağı ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Peki, 28 ve 29 Ekim’de bugün eczaneler açık mı? 28 Ekim (bugün) eczanelerin çalışma saatleri nasıl olacak? İşte, detaylar...

28 VE 29 EKİM'DE ECZANELER AÇIK MI?

Resmi tatillerde birçok kamu kurum ve kuruluşu hizmet vermezken hastanelerin çalışma saatleri araştırılmaya başladı.

Eczaneler 28 Ekim Pazartesi günü yarım gün (09.00-13.00 saatleri arasında) açık olacak. Saat 13.00'ten sonra da nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Eczaneler 29 Ekim Salı günü resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. Ancak nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.