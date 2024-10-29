28 Ekim reyting sonuçları: Kalpazan dizisinden beklenmedik sonuç!

Haber Merkezi

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

28 EKİM PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Total kategorisinde birinci sırada Now TV’de izleyiciyle buluşan “Kızıl Goncalar” yer alırken, ikinci sırada “Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber” ve üçüncü sırada Show TV’de yayınlanan “Kalpazan” yer aldı.

AB grubunda birinci sırayı “Kızıl Goncalar” alırken, ikinci sırada “Kalpazan”, üçüncü sırada ise TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye” yer aldı.

ABC kategorisinde de zirvede “Kızıl Goncalar” bulunurken, ikinci sırayı “Kalpazan” ve üçüncü sırayı “Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber” aldı.