28 Mart reyting sonuçları: Kızılcık Şerbeti reytingleri sildi süpürdü

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

28 MART CUMA REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda Show TV'nin sevilen dizisi "Kızılcık Şerbeti" birinci sırada yer aldı. Atv'nin gündüz kuşağı programı "Esra Erol’da" ikinci olurken, uzun soluklu dizi "Arka Sokaklar" üçüncülüğe yerleşti.

AB grubunda "Kızılcık Şerbeti" yine zirvede yer aldı. Dizinin özeti ikinci sıraya yerleşirken, üçüncü sırada Atv'nin araştırmacı gazetecilik programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yer aldı.