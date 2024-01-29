28 Ocak reyting sonuçları: Survivor All Star rakiplerini devirdi, zirveye yerleşti 28 Ocak 2024 Pazar günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

28 Ocak Pazar reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Survivor All Star, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Kirli Sepeti yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Survivor All Star, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.

20+ABC1 listesinde de ilk sırada Survivor All Star, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.