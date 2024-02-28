28 Şubat Çarşamba maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Çarşamba günü oynanacak futbol maçları spor severlerin gündeminde yer alıyor.
28 Şubat Çarşamba günü oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız verdi.
Bugün Ziraat Türkiye Kupası, İtalya Serie A, İngiltere FA Cup ve Fransa Kupası'nda birbirinden zorlu maçlar oynanacak.
Futbolseverler en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
28 Şubat 2024 Çarşamba günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik.
Peki bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçların programı...
17:30 Trabzonspor - Başakşehir FK
20:00 Sassuolo - Napoli
20:45 Beşiktaş - Konyaspor
22:30 Chelsea - Leeds United
22:45 Inter - Atalanta
22:45 Wolverhampton - Brighton & Hove Albion
22:45 Nottingham Forest - Manchester United
23:00 Liverpool - Southampton
23:00 Rouen - Valenciennes