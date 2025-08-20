29 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili kaç gün?

2025 yılının resmi tatil takvimi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
Özellikle yaz sonuna doğru yaklaşırken çalışanlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın bu yıl hangi güne denk geldiğini araştırıyor.
Resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı, 2025 yılında Cumartesi gününe denk geliyor.
Peki, 29 Ağustos resmi tatil mi, yarım gün mü?
29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?
2025 yılında 29 Ağustos Cuma gününe denk geliyor. Ancak bu tarih resmi tatiller arasında yer almadığı için yarım gün ya da tam gün tatil olmayacak. Dolayısıyla kamu kurumları ve özel sektör çalışanları için mesai normal şekilde devam edecek.
Buna karşılık 30 Ağustos Cumartesi günü, Zafer Bayramı nedeniyle tüm yurtta resmi tatil olacak.