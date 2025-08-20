29 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili kaç gün? Her yıl farklı günlere denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl da ülke genelinde coşkuyla kutlanacak. Kısa bir tatil kaçamağı yapmak isteyenler 29 Ağustos’un tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, 29 Ağustos yarım gün mü? 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili kaç gün? İşte detaylar…