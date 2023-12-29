29 Aralık FB-GS Süper Kupa maçı iptal mi? Atatürk ve İstiklal Marşı krizi... Arabistan'da gerçekleşecek olan Süper Kupa'da Galatasaray ve Fenerbahçe mücadele edecek. Müsabakaya saatler kala, yönetimden gelen yasak kararları gündeme bomba gibi düştü. Peki, maç iptal olacak mı? İşte son durum...

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29 Aralık Cuma akşamı gerçekleşmesi beklenen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı, dünyada takip edilecek.

Türkiye'nin kalbi Arabistan'da atacak.

Süper Kupa finali öncesi kriz çıktı.

İddialara göre Riyad yönetimi "Atatürk pankartı" ve "İstiklal Marşı"na izin vermedi.

Taraflar ise "maça çıkmayız" diyerek rest çekti.

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının iptal olup olmadığı merak ediliyor.

TFF'den konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi.

Peki, Süper Kupa maçı iptal mi? GS-FB maçı oynanacak mı? İşte detaylar...

Maç iptal mi?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa finali öncesi yaşanan kriz iddialarına ilişkin resmi açıklama yaptı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz." denildi.

Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Finali'nde İstiklal Marşı'yla ilgili bir sorun olmadığı, dev maç öncesi İstiklal Marşı okunacağı öğrenildi.

Mücadele, Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te oynanacak.