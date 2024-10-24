29 Ekim 2024 kutlamaları iptal mi edildi? Okullarda tören yapılacak mı?

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Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit oldu.

Türkiye'nin kalbini kanatan olayın ardından TSK gereken cevabı veriyor.

Öte yandan 29 Ekim arifesinde gerçekleşen saldırılar nedeniyle etkinliklerin durumu merak ediliyor. Bu kapsamda, "29 Ekim kutlamaları iptal mi", "Okullarda tören yapılmayacak mı" soruları araştırılıyor.

Konuya ilişkin belediyelerden açıklama geldi. Peki, kutlamalar iptal mi edildi? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin son durum...

29 EKİM KUTLAMALARI İPTAL Mİ 2024

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Ekim 2024 Çarşamba günü TUSAŞ’ta gerçekleştirilen terör saldırısının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilmesi planlanan kutlama etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi de hain saldırı nedeniyle 29 Ekim cumhuriyet Bayramı kutlama programının iptal edildiğini açıkladı.

İstanbul için ise henüz resmi bir karar açıklanmadı.