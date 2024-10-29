29 Ekim 2024 SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta? İstanbul semalarında...

Haber Merkezi
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapacağı bildirildi.
Cumhuriyet'in 101'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde görev alan SOLOTÜRK, vatandaşlara görsel bir şölen yaşatacak.
Peki, Solotürk 29 Ekim gösterisi ne zaman, nerede, saat kaçta? İşte gösteriye dair detaylar...
SOLOTÜRK 29 EKİM 2024
SOLOTÜRK, 29 Ekim Salı günü de saat 16.00'da Maltepe Sahil Parkı üzerinde gösteri uçuşu yapacak.