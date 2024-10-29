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29 Ekim 2024 SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta? İstanbul semalarında...

29 Ekim 2024 SOLOTÜRK gösterisi ne zaman, saat kaçta? İstanbul semalarında... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile gökyüzünde gösteri yapacak olan SOLOTÜRK, vatandaşlara nefes kesen anlar yaşatacak. Peki, bugün SOLOTÜRK gösterisi nerede, saat kaçta? İşte SOLOTÜRK gösteri saati...