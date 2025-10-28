29 Ekim 2025 toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim'de köprü ve yollar bedava mı?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak geçirilse de, işe gidecek veya yola çıkacak vatandaşlar bulunuyor.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde toplu taşıma ve yollara ilişkin ücret tarifesi merak ediliyor.

Vatandaşlar, "29 Ekim Çarşamba toplu taşıma ücretsiz mi", "Bugün yollar bedava mı", "Köprüler ücretsiz mi 29 Ekim 2025" gibi başlıkları gündeme taşıyor.

Peki; İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim'de köprü ve yollar bedava mı? İşte yanıtı...

29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 29 Ekim Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı otobüs, metro ve ANKARAY hatlarında ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

İzmir’de ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı İZBAN hattı 29 Ekim Çarşamba günü ücretsiz olacak. Ancak İZULAŞ otobüsleri, ESHOT ve metro için henüz İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden resmi bir açıklama yapılmadı.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz olmasıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bir duyuru yapılmadı.