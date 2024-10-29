29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları 2024: İşte en güzel mesajlar ve Atatürk sözleri

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101. yılı kutlanırken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel etkinlikler, törenler ve fener alayları ile ülkenin dört bir yanında coşku doruğa ulaşıyor.

Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde ilan edilen Cumhuriyet’in kazanımlarını anmak ve Türkiye’nin bağımsızlığını kutlamak için vatandaşlar bir araya geliyor.

Cumhuriyet’in kuruluşunun, ülkenin yönetim biçiminde devrim yaratan bir dönüm noktası olması nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkulu kutlamalar, Türkiye genelinde geniş katılımla gerçekleşiyor.

Vatandaşlar, bayramın anlamını pekiştirecek 29 Ekim mesajları ve Atatürk’ün Cumhuriyet üzerine söylediği sözleri paylaşarak, sosyal medyada da kutlama yapıyor.

İşte bu özel gün için aranan en güzel mesajlar ve Cumhuriyet’in değerlerini yansıtan Atatürk sözleri…

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

Cumhuriyet, bağımsızlık ateşiyle yanan milletin en büyük zaferidir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun! Atatürk'ün izinde, aydınlık yarınlara doğru hep birlikte yürüyoruz. Ne mutlu Türk’üm diyene!

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun! Cumhuriyet'in özgürlüğünü ve bağımsızlığını sonsuza dek yaşatacağız.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı gururla kutluyoruz! Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Yaşasın Cumhuriyet!

Cumhuriyet, özgürlüğe ve bağımsızlığa atılan en büyük adımdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun!

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılında; özgürlüğümüz, bağımsızlığımız ve aydınlık yarınlarımız için daha güçlü ve umut doluyuz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!

Atatürk’ün ‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimiz, bugün de yarın da en büyük gücümüz olmaya devam edecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

Cumhuriyet; özgürlük, eşitlik ve adaletin teminatıdır. Bu kutsal emaneti sonsuza dek koruyacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

Cumhuriyetimizin 101. yılında, bize bu cennet vatanı armağan eden Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarız. Nice 101 yıllara!

Bir milletin bağımsızlık sembolü olan Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Ne mutlu bize ki Cumhuriyet’in çocuklarıyız!

Cumhuriyet, bağımsızlık ve özgürlük demektir. Bu değerlerimizi sonsuza dek yaşatacağız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun!

Bu millet Atatürk'ün izinde, Cumhuriyet’in ışığında ilelebet var olacaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun!

Bugün bayram! Cumhuriyetimizin 101. yılı tüm halkımıza kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SÖZLERİ

"Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz."

"Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister."

"Dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan milletler arasında demokrat doğan yegâne millet Türklerdir."

"Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir."

"Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum."