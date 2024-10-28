29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ücretsiz konserler: İstanbul, İzmir, Ankara…

Haber Merkezi

Cumhuriyet Bayramı heyecanı ülke genelinde hissedilmeye başlandı.

29 Ekim’de kutlanacak bayram için etkinlik, konser ve törenler planlayan vatandaşlar, programları araştırmaya başladı.

Bu yıl Cumhuriyetimizin 101. yılı olması dolayısıyla, tüm yurtta büyük bir coşku yaşanacak.

Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ücretsiz konserler düzenlenecek.

İşte 29 Ekim 2024 ücretsiz konser ve etkinlik takvimi…

29 EKİM İSTANBUL ÜCRETSİZ KONSERLER

Haluk Levent: Çekmeköy Taşdelen Cemal Güngör Parkı Önü - Saat 21.00

Sefo: Tuzla Sahil Tören Alanı - Saat 21.30

Hande Yener - Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi - Saat 20.00

Moğollar: Maltepe Cumhuriyet Meydanı - Saat 20.00

Duman: Harem Etkinlik Alanı - Saat 18.00

Soner Sarıkabadayı: Arnavutköy Şehir Parkı - Saat 19.00

Gökhan Türkmen: Beylikdüzü Cumhuriyet Etkinlik Alanı - Saat 21.30

Aleyna Tilki: Sancaktepe Meydanpark - Saat 20.00

29 EKİM İSTANBUL ETKİNLİKLERİ

Galataport: Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO) konseri, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD klasik otomobil sergisi

Mevlanakapı Kara Surları: Sanat atölyeleri, yaratıcı etkinlikler ve palyaço gösterileri, uçurtma hediyesi

Artistanbul Feshane, Cendere Sanat Müzesi: Atatürk ve Cumhuriyet Atölyesi

Müze Gazhane: Tarihsel söyleşiler, müzik dinletileri

Şerefiye ve Yerebatan Sarnıcı: Atatürk'ün sevdiği şarkılar konseri

Miniatürk: Çocuklar için eğlenceli konserler

29 EKİM İZMİR KONSER VE ETKİNLİKLER

29 Ekim saat 18.30’da Konak Pier önünde fener alayı

21.00’de Gündoğdu Meydanı'nda Murat Boz konseri

29 EKİM ANKARA ETKİNLİKLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi, TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısının ardından kutlamaları iptal etti.