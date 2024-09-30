29 Eylül reyting sonuçları: Deha mı, Teşkilat mı? İşte zirvenin sahibi 29 Eylül 2024 Pazar günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

Haber Merkezi

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

29 EYLÜL PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Teşkilat”, 2. sırada Show TV’de ekrana gelen “Deha”, 3.sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye” yer aldı.

AB'de 1.sırada “Deha”, 2.sırada “Teşkilat”, 3.sırada “Deha” dizisinin özeti yer aldı.

ABC'de ise 1.sırada “Deha”, 2.sırada “Teşkilat”, 3.sırada “Deha” dizisinin özeti yer aldı.