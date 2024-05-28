29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü okul var mı? 29 Mayıs İstanbul’un Fethi olması sebebiyle birçok vatandaş, 29 Mayıs’ın resmi tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki, 29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs Çarşamba günü okullar tatil mi? İşte merak edilenler…

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Yarın, Türkiye'nin dört bir yanında 29 Mayıs'ın heyecanı ve coşkusuyla dolu bir atmosfer hakim olacak.

571 yıl önce, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin şanlı zaferini kutluyoruz.

Bu büyük gün, her sene olduğu gibi bu yıl da muhteşem etkinliklerle ve törenlerle kutlanacak.

Çoğu vatandaş ve öğrenciler 29 Mayıs’ın resmi tatil olup olmadığını araştırmaya başladı.

Peki, 29 Mayıs resmi tatil mi? 29 Mayıs İstanbul'un Fethi nedeniyle okullar tatil mi?

29 Mayıs resmi tatil mi?

29 Mayıs, öğrencilerin, çalışanların ve velilerin merakla beklediği bir gün oldu. Ancak, resmi makamlardan gelen açıklamaya göre, 29 Mayıs resmi tatil olarak ilan edilmedi.

Dolayısıyla, yarın okullar açık olacak ve özel ve kamu sektörü mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye devam edecek.