29 Mayıs reyting sonuçları: Sandık Kokusu şaşırttı! Bakın zirveyi kime kaptırdı 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi..

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

29 Mayıs Çarşamba reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kuruluş Osman, ikinci sırada Sandık Kokusu, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Taş Kağıt Makas, üçüncü sırada Sandık Kokusu yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sandık Kokusu, üçüncü sırada Taş Kağıt Makas yer aldı.