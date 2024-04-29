29 Nisan 2024 güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek ve tam altın ne kadar?
ensonhaber.com

Altın fiyatları internette en çok aranlar arasında üst sıralarda bulunuyor.

Altın fiyatları milyonlarca vatandaş tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatları sık sık arama motorlarında araştırılıyor.

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını sizler için derledik.

Peki, 29 Nisan 2024 Pazartesi günü altın fiyatlarında son durum ne?

İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 2.429,84 TL

Satış: 2.430,14 TL

Çeyrek altın

Alış: 3.980,20 TL

Satış: 4.072,44 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 16.501,00 TL

Satış: 16.751,00 TL

Yarım altın

Alış: 7.935,53 TL

Satış: 8.144,88 TL

Altın ons

Alış: 2.329,74 Dolar

Satış: 2.330,18 Dolar