29 Şubat 2024 Perşembe maç programı: Bugün hangi maçlar var?
ensonhaber.com

29 Şubat 2024 Perşembe günü oynanacak futbol maçları futbol severler tarafından araştırılıyor.

Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapmaya başladı.

Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

Bugün, Ziraat Türkiye Kupası, Fransa Kupası, İspanya Kupası, Suudi Arabistan Pro Lig'i, Portekiz Kupası ve Belçika Kupası'ında zorlu maçlar oynanacak.

29 Şubat 2024 Perşembe günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

17:00 Al Raed - Al Fayha

17:00 Al Wahda - Al Taawon

20:00 Al Nassr - Al Hazm

20:45 Galatasaray - Fatih Karagümrük

22:00 Feyenoord - Groningen

22:45 Le Puy - Rennes

22:45 Royal Antwerp - KV Oostende

23:30 Athletic Bilbao - Atletico Madrid

23:45 Sporting Lizbon - Benfica