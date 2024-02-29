29 Şubat 2024 Perşembe maç programı: Bugün hangi maçlar var?

29 Şubat 2024 Perşembe günü oynanacak futbol maçları futbol severler tarafından araştırılıyor.
Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapmaya başladı.
Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
Bugün, Ziraat Türkiye Kupası, Fransa Kupası, İspanya Kupası, Suudi Arabistan Pro Lig'i, Portekiz Kupası ve Belçika Kupası'ında zorlu maçlar oynanacak.
29 Şubat 2024 Perşembe günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
17:00 Al Raed - Al Fayha
17:00 Al Wahda - Al Taawon
20:00 Al Nassr - Al Hazm
20:45 Galatasaray - Fatih Karagümrük
22:00 Feyenoord - Groningen
22:45 Le Puy - Rennes
22:45 Royal Antwerp - KV Oostende
23:30 Athletic Bilbao - Atletico Madrid
23:45 Sporting Lizbon - Benfica