29 yıllık devir kapanıyor: Türkiye’nin en büyük ambalaj devi iflasın eşiğinde!

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1996 yılından bu yana 29 yıldır ambalaj sektöründe hizmet veren Multipak Ambalaj için tehlike çanları çalmaya başladı.

Avrupa’nın en büyük 3 ambalaj şirketinden biri konumunda olan Multipak Ambalaj, 2007 yılından bu yana Türkiye’nin ilk Nordic Swan Ecolabel etiketine sahip firma olarak çevre dostu ürünleri ile dikkat çekiyordu.

Kâğıt esaslı tabaklar, bardaklar, kek kapsülleri, pişirme kapları ve menü kutuları gibi birçok ürün ile sektörde hizmet veren şirket, doğaya zarar vermeyen ve gıda güvenliği esaslarına dayalı ürünlerle müşteri memnuniyetini ön planda tutmasıyla biliniyordu.

29 YILLIK DEVİR KAPANIYOR

Kurulduğu günden bu yana birçok başarıya imza atan Multipak Ambalaj, Avrupa’da ambalaj sektöründe önemli bir yere sahipti.

Ancak şirketin son dönemlerde yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle ortaya çıka finansal zorluklar 29 yıllık başarılı ilerleyişe gölge düşürdü.

Yaşadığı finansal zorluklar nedeniyle şirket, Aydın Asliye Ceza Mahkemisine konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, 7 Mart 2025 itibariyle şirket hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Geçici mühlet kararı veren mahkeme, alacaklıların 7 gün içinde dilekçe ile itirazda bulunabileceğini belirtti. Ayrıca, mahkeme tarafından dosyada geçici mühlet süresi boyunca komiser olarak Hakan Kaya görevlendirildi. Konkordato davasının duruşması ise 28 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak.