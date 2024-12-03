3 Aralık 2024: Bugün Sağlık Ocakları açık mı? Aile hekimleri çalışıyor mu?

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), aile hekimlerinin ülke genelinde 5 gün iş bırakacağını duyurmasının ardından iş bırakma tarihleri yakından takip ediliyor.

TTB’den yapılan iş bırakma duyurusunun ardından Sağlık Ocağında işlemleri olan vatandaşlar tarafından 3 Aralı Salı günü Sağlık Ocaklarının açık olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

Birçok vatandaş Sağlık Ocağında görev yapan aile hekimlerinin hangi tarihler arasında grevde oldukları araştırıyor. Peki, 3 Aralık Salı günü (bugün) Sağlık Ocakları açık mı? 3 Aralık Aile hekimleri grevde mi?

SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Adana Tabip Odası, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası, Genel Sağlık İş, Hekim Birliği Sendikası, Hekim Sen, Hürriyetçi Sağlık Sen, Sağlık Çalışanlarına Hak Ve Mücadele Derneği (SAHADER), Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Tabip Sen, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)’dan oluşan Adana Sağlık Platformu; ortak karar alarak 2-6 Aralık tarihlerinde Aile Hekimlerinin çalışmayarak iş bırakacağını duyurdu.