3 Aralık reyting sonuçları: Bahar mı, Bir Gece Masalı mı? İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

3 ARALIK SALI REYTİNG SONUÇLARI

Total Kategorisinde 1. sırada Atv’nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı yer aldı.2. sırada Show TV’de yayınlanan Bahar dizisi bulunuyor. 3. sırada ise Esra Erol’da programı yer aldı.

AB Kategorisinde 1. sırayı Show TV’nin iddialı yapımı Bahar aldı. 2. sırada TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Mehmed Fetihler Sultanı yer aldı. 3. sırada ise Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber bulunuyor.

ABC Kategorisi 1. sırada yine Bahar zirveyi kaptı. 2. sırada Mehmed Fetihler Sultanı yer aldı. 3. sırayı Bir Gece Masalı aldı.