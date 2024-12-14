3 dinozor fosili rekor fiyata satıldı! Değeri dudak uçuklattı

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Londra’da yer alan Christie’s müzayede evinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen açık artırmada 150 milyon yıl öncesine ait olan dinozor iskeletleri satışa çıktı.

Üç ayrı dinozora ait olduğu bilinen iskeletler Wyoming'deki Carbon County'deki aynı yerden çıkarıldı ve 12 sandıkla birlikte Londra'ya götürüldü.

İskeletlerin ise ikisinin Allosaurus türüne diğerinin ise Stegosaurus türüne ait olduğu öğrenildi. Yaklaşık 150 milyon yıl öncesine ait Geç Jura döneminin en tanınan dinozorlarından ikisini temsil eden fosiller çıkarıldıkları açık artırma ile yeni sahiplerini buldu.

DEĞERLERİ DUDAK UÇUKLATTI!

Stegosaurus türü fosilin yaklaşık 144 kemik parçası, yetişkin Allosaurus'un yaklaşık 143, genç versiyonun ise 135 kemik parçası bulunan fosillerine ödenen tutar ise dudak uçuklattı

Geçtiğimiz günlerde Londra'da yer alan Christie's müzayede evinde düzenlenen yaklaşık 150 milyon yıllık dinozor iskeletleri, 12,4 milyon sterlin yani yaklaşık 550 milyon TL'ye alıcı buldu.