3 Haziran 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç lira?

Haber Merkezi
Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
30 Mayıs Cuma günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler dikkat çekiyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor.
Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 3 Haziran 2025 Salı gününe ait güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 4.231 TL
Satış: 4.232 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.711 TL
Satış: 6.865 TL
Yarım altın
Alış: 13.382 TL
Satış: 13.731 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 27.810 TL
Satış: 28.230 TL