3 Haziran 2025 altın fiyatları: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç lira?
Haber Merkezi

Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

30 Mayıs Cuma günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler dikkat çekiyor.

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor.

Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 3 Haziran 2025 Salı gününe ait güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 4.231 TL

Satış: 4.232 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.711 TL

Satış: 6.865 TL

Yarım altın

Alış: 13.382 TL

Satış: 13.731 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 27.810 TL

Satış: 28.230 TL

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Hüseyin Topuz
Seo Editor