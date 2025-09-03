Abone ol: Google News

3 maç A Spor'da şifresiz! İşte şifresiz maç programı...

A Spor'un bugün şifresiz yayınlayacağı maçların programı belli oldu. İşte şifresiz yayınlanacak maçlar ve başlama saatleri..

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 03.09.2025 10:49
3 maç A Spor'da şifresiz! İşte şifresiz maç programı...

Futbolseverler 3 Eylül 2025 Çarşamba günü televizyonda şifresiz yayınlanacak maçlar hakkında arama yapıyor.

Bilindiği üzere A Spor ve ATV, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçları şifresiz olarak ekranlara getiriyor.

Futbolu yakından takip edenler A Spor ve ATV'nin şifresiz yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Bugün, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak 3 maç A Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.

Peki, A Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte bugünün maç programı..

14:00 Kars 36 Spor - 24Erzincanspor (A Spor)

16:30 Sinopspor - Orduspor 1967 SK (A Spor)

20:00 MKE Ankaragücü - Karabük İdmanyurdu Spor (A Spor)

Bilgi Haberleri