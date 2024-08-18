3 maç TRT Spor'da canlı yayınlanacak! İşte şifresiz maçların programı

Editör: Salih Demirgan
TRT Spor kanalı TFF 1. Lig'de oynanan maçları şifresiz olarak ekranlara getirerek futbolseverleri ekran başına çekiyor.
TRT Spor'un 18 Ağustos Pazar günü şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
TRT Spor'un Pazar günü ekranlara getireceği maçlar hakkında aramalar hız kazandı.
Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız verdi.
18 Ağustos Pazar günü TFF 1. Lig'de oynanacak 3 maç TRT Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.
Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..
18 Ağustos Pazar
17:00 Iğdır FK - Adanaspor (TRT Spor)
19:15 Çorum FK - Fatih Karagümrük (TRT Spor)
21:45 Şanlıurfaspor - Ümraniyespor (TRT Spor)