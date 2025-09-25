3 maç TRT Spor'da şifresiz! 25 Eylül Perşembe şifresiz maç programı...

TRT Spor, TFF 1. Lig ve Avrupa Ligi'nde oynanan müsabakaları şifresiz olarak ekranlara getiriyor.
TRT'nin 25 Eylül Perşembe günü şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Bugün TFF 1. Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak 3 maç TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.
Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı...
25 Eylül Perşembe
17.00 Sivasspor - Adana Demirspor (TRT Spor)
20.00 Amed SK - Sarıyer (TRT Spor)
22.00 Utrecht - Lyon (TRT Spor)