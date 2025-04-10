3 maç TRT Spor'da şifresiz yayınlanacak! 10 Nisan 2025 şifresiz maç programı...

Hüseyin Topuz
TRT Spor, TFF 1. Lig'de oynanan maçları şifresiz olarak ekranlara getirmeye devam ediyor.
TRT Spor'un 10 Nisan 2025 Perşembe günü şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Bugün TFF 1. Lig'de oynanacak 3 müsabaka TRT Spor'da şifresiz olarak yayınlanacak.
İşte bugünün maç programı...
10 Nisan Perşembe
14:00 Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor
17:00 Gençlerbirliği - Ümraniyespor
20:00 Adanaspor - Kocaelispor