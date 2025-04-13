3 maç TV8,5'ta şifresiz! 13 Nisan 2025 şifresiz maç programı...

Hüseyin Topuz

TV8,5, Hollanda Ligi ve Belçika Ligi'nde oynanan müsabakaları şifresiz olarak ekranlara getirmeye devam ediyor.

TV8,5'un 13 Nisan 2025 Pazar günü şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Futbolseverler TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Bugün, Belçika Ligi ve Hollanda Ligi'nde oynanacak 3 maç TV8,5'ta şifresiz olarak yayınlanacak.

İşte maç programı..

13 Nisan Pazar

15:30 Heracles - AZ Alkmaar (TV8,5)

17:45 Willem II - Ajax (TV8,5)

19:30 Club Brugge - Genk (TV8,5)