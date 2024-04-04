3 Nisan reyting sonuçları: Taş Kağıt Makas dizisinden hayal krııklığı!

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
3 Nisan Çarşamba reyting sonuçları
Total'de 1.sırada “Kuruluş Osman”, 2. sırada “Survivor All Star”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber” yer aldı.
AB'de 1.sırada “Kuruluş Osman”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber”, 3.sırada “Survivor All Star” yer aldı.
ABC'de ise 1.sırada “Kuruluş Osman”, 2.sırada Show Tv’de ekrana gelen “Sandık Kokusu”, 3.sırada “Survivor All Star” yer aldı.