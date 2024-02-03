3 Şubat 2024 Cumartesi maç programı: Bugün hangi maçlar var?

3 Şubat 2024 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından yakından takip ediliyor.
Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapmaya başladı.
Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
3 Şubat 2024 Cumartesi günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
Trendyol Süper Lig
13:30 Çaykur Rizespor - Konyaspor
16:00 Başakşehir FK - İstanbulspor
19:00 Gaziantep FK - Kayserispor
19:00 Antalyaspor - Fenerbahçe
TFF 1. Lig
13:30 Ümraniyespor - Bodrum FK
13:30 Keçiörengücü - Boluspor
16:00 Kocaelispor - Adanaspor
19:00 Göztepe - Altay
Premier Lig
15:30 Everton - Tottenham
18:00 Newcastle United - Luton Town
18:00 Brighton & Hove Albion - Crystal Palace
18:00 Burnley - Fulham
20:30 Sheffield United - Aston Villa
La Liga
16:00 Valencia - Almeria
18:15 Granada - Las Palmas
20:30 Deportivo Alaves - Barcelona
23:00 Girona - Real Sociedad
Serie A
17:00 Udinese - Monza
17:00 Empoli - Genoa
20:00 Frosinone - Milan
22:45 Bologna - Sassuolo
Bundesliga
17:30 Darmstadt 98 - Bayer Leverkusen
17:30 Mainz 05 - Werder Bremen
17:30 Bayern Münih - Mönchengladbach
17:30 Freiburg - Stuttgart
17:30 Bochum - Augsburg
20:30 Köln - Eintracht Frankfurt
Fransa Ligue 1
19:00 Rennes - Montpellier
23:00 Nantes - Lens