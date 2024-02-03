3 Şubat 2024 Cumartesi maç programı: Bugün hangi maçlar var?
ensonhaber.com

3 Şubat 2024 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından yakından takip ediliyor.

Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapmaya başladı.

Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

3 Şubat 2024 Cumartesi günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

Trendyol Süper Lig

13:30 Çaykur Rizespor - Konyaspor

16:00 Başakşehir FK - İstanbulspor

19:00 Gaziantep FK - Kayserispor

19:00 Antalyaspor - Fenerbahçe

TFF 1. Lig

13:30 Ümraniyespor - Bodrum FK

13:30 Keçiörengücü - Boluspor

16:00 Kocaelispor - Adanaspor

19:00 Göztepe - Altay

Premier Lig

15:30 Everton - Tottenham

18:00 Newcastle United - Luton Town

18:00 Brighton & Hove Albion - Crystal Palace

18:00 Burnley - Fulham

20:30 Sheffield United - Aston Villa

La Liga

16:00 Valencia - Almeria

18:15 Granada - Las Palmas

20:30 Deportivo Alaves - Barcelona

23:00 Girona - Real Sociedad

Serie A

17:00 Udinese - Monza

17:00 Empoli - Genoa

20:00 Frosinone - Milan

22:45 Bologna - Sassuolo

Bundesliga

17:30 Darmstadt 98 - Bayer Leverkusen

17:30 Mainz 05 - Werder Bremen

17:30 Bayern Münih - Mönchengladbach

17:30 Freiburg - Stuttgart

17:30 Bochum - Augsburg

20:30 Köln - Eintracht Frankfurt

Fransa Ligue 1

19:00 Rennes - Montpellier

23:00 Nantes - Lens