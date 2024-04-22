3 yemek kaşığı yetiyor, rutubetin kökünü kazıyor… Küf ve rutubet çoğu ev hanımı için adeta korkulu bir rüyadır. Her ne kadar temizlense de tekrar eden bu sorun evde hiç istenilmeyen bir kokuya da sebep olabilir. Küf ve rutubeti def etmek için ise çeşitli yollar bulunur. İşte, 3 yemek kaşığı ile rutubeti tarihe karıştıracak o yöntem…

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Küf ve rutubet birçok evde görülen ve rahatsızlık verici olan sorunlar arasında ilk sıralarda yer alır. Bu sorunlar, sadece görsel olarak değil aynı zamanda bakteri oluşumuna neden olduğundan sağlık açısından tehdit oluşturur.

Küf ve rutubet sorununu çözmek için ise çeşitli yöntemler uygulanabilir. Söz konusu yöntemler arasında olan ve tek hamleyle küften ve rutubetten kurtulacağınız bu yöntem sayesinde sağlığınız içinde faydalı bir hamle yapmış olacaksınız.

3 kaşığı yetiyor…

Pek çok farklı sorundan dolayı oluşan küf ve rutubetin başlıca nedeni hava sirkülasyonunun yeterli olmaması gelir. Sağlık açısından da çeşitli riskler oluşturan bu bakteri oluşumunda kurtulmak ise o malzemenin 3 kaşığından geçiyor.

Küf ve rutubetli bölgeye uygulayacağınız bu yöntem bakterilerin kökünü kurutuyor ve sizi rutubet derdinden kurtarıyor.

Söz konusu olan bu yöntem için ise ılık su, sirke ve karbonat yeterli oluyor. İlk olarak sprey kabının içine bir miktar ılık suyun ilave edin. Sonrasında ılık suyun içine bir fincan beyaz sirke ve ardından 3 yemek kaşığı karbonat ekleyerek çalkalayarak karıştırın.

Bu yöntem ile elde ettiğiniz karışımı ise küf ve rutubet olan bölgelere sıkarak uygulayın sonrasında temiz bir yardımıyla karışımı sıktığınız bölgeleri silerek kalıntıları temizleyin.

Sirke ve karbonat yardımıyla bakterileri öldürecek ve küf ve rutubet sorunundan temelli kurtulacaksınız.