30 Aralık reyting sonuçları: Uzak Şehir dizisi reytingleri yıktı geçti

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

30 ARALIK PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda günün birincisi Kanal D’nin sevilen dizisi "Uzak Şehir" oldu. İkinci sırada dizinin özeti yer alırken, üçüncü sırayı Atv’nin gündüz kuşağı programı "Esra Erol’da" aldı.

AB kategorisinde zirvede Now TV’de yayınlanan "Kızıl Goncalar" yer aldı. Onu, ikinci sırada "Uzak Şehir" takip ederken, üçüncü sırayı TV8’in popüler yarışma programı "MasterChef Türkiye" kaptı.

ABC grubunda ise zirve yine değişmedi; birincilik koltuğuna "Uzak Şehir" oturdu. İkinci sırada "Kızıl Goncalar", üçüncü sırada ise "Uzak Şehir" dizisinin özeti yer aldı