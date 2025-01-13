30 gram burma bilezik ne kadar?

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Altın, uzun yıllardır güvenli liman olarak kabul edilir ve bilezik, değerinin zamanla arttığı nadir takılardan biridir.

Bilezikle yatırım yapmak isteyenler, genellikle düğünlerinde takılan bileziklerini saklayarak ya da kuyumculardan burma alarak yatırım yapmayı tercih ederler.

Değeri en yüksek altın türlerinden biri olan burma bilezikler, yatırımcılar için cazip bir seçenek oluşturuyor.

Adana burma, üçlü burma ve burma bilezik isimleriyle de bilinen bu takılar, kadınların şıklıklarına şıklık katarken, aynı zamanda değer kazanmaya devam eder.

Peki, 30 gram burma bilezik şu anda ne kadar?

30 GRAM BURMA BİLEZİK NE KADAR?

22 Ayar Bilezik bugünkü alış fiyatı 2.788,77 TL, satış fiyatı ise 2.814,15 TL olarak belirlendi. Bu verilere göre, 30 gramlık 22 Ayar Bilezik, yaklaşık 84.424,50 Türk Lirasına denk geliyor.

Ancak unutulmamalıdır ki, işçilik maliyetleri bilezik fiyatlarını etkileyebilir ve kuyumcular ile alışveriş sitelerinden alınacak net fiyatlar farklılık gösterebilir.