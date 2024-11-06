30 gün boyunca bunu yapın, ter bile dökmeden zayıflayın…

Haber Merkezi

Bir TikTok kullanıcısı, 30 gün boyunca uygulandığında yağların eridiğini iddia ettiği etkili bir kilo verme tüyosuyla dikkat çekti.

@thehealthandfitnessshop adlı sağlık tutkunu, paylaşımında zayıflamak isteyenler için sırrı paylaştı.

Üstelik bu yöntemin en ilginç tarafı, ter dökmenize bile gerek kalmaması.

İşte, zahmetsizce kilo vermek isteyenlere ilham verecek bu kolay ama etkili tavsiyenin detayları!

Daily Express'te yer alan habere göre; TikTok’ta @thehealthandfitnessshop isimli kullanıcı, 30 gün boyunca yürüyüş yapmanın kilo vermede etkili olduğunu paylaştı.

Zayıflamak ve karın yağlarını eritmek isteyenler için ideal olduğu düşünülen tavsiye, her gün 10.000 adım atmak.

Günlük yürüyüşün basit ama etkili bir çözüm sunduğunu belirten TikTok fenomeni, bu yönetilebilir adım hedefinin karın yağlarını eritmek isteyenler için ideal olduğunu ifade etti.